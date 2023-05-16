Четыре новых лесных пожара выявили в Тюменской области

09:00 16 мая 2023
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На утра 16 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, четыре из них выявлены  за прошедшие сутки.

В понедельник лесопожарным удалось ликвидировать 4 лесных пожара на площади 228,7 га. Из действующих восьми шесть локализовано.

16, 17 и 18 мая на всей территории региона установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Теги: лесные пожары
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