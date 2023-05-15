В Тюменской области за сутки ликвидировано 13 ландшафтных пожаров

В регионе продолжают действовать 8 лесных пожаров на площади 5 406,5 га, пять из них локализованы на площади 2 354,5 га, по данным на утро 15 мая.

За сутки 14 мая зафиксирован 1 новый лесной пожар, ликвидировано 2 лесных пожара на площади 412,2 га. По данным на утро 15 мая в регионе действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 717,5 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 993 человека, используется 202 единиц техники, работают 2 вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, 1 вертолет КА-32 и 1 самолет ИЛ-76 с водосливными устройствами. В течение минувших суток произведено 300 сливов воды общим объемом 1 701 тонна.

Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.