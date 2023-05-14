В Тюменской области действуют 9 лесных и 9 ландшафтных пожаров

Фото - ИИЦ "Сельский труженик"

Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области, 5 из них локализованы на общей площади 2570 га. Кроме того, в регионе действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 1 039,5 га.

За сутки 13 мая было зафиксировано 2 новых лесных пожара и один ликвидирован на площади 211,4 га. Также за сутки ликвидировано 8 ландшафтных пожаров на площади 63,225 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники. Продолжается активное применение авиации. Для тушения природных пожаров используются 2 вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, 1 вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом 1 607,5 тонны.

Населенные пункты находятся под защитой подразделений МЧС и региональной противопожарной службы, непосредственной угрозы нет.