В Викуловском районе увеличены силы на тушении ландшафтного пожара у села Боково

Дополнительные силы переброшены для тушения ландшафтного пожара, который разгорается в 10 км от села Боково Викуловского района.

К ликвидации пожара привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.

"В то время, когда одни рискуя жизнью и здоровьем, локализуют пожар, другие своим безответственным поведением допускают возгорание. Уважаемые жители и гости района будьте предельно внимательны. Из-за погодных условий обстановка по-прежнему остается крайне напряженной",- призвал земляков глава Викуловского района Андрей Лотов.

В Тюменской области действует режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь. При обнаружении пожара сообщите о нем по номеру 112.