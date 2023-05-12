В Тюменской области действует 19 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет

На утро 12 мая в регионе действуют 8 лесных пожаров на площади 7551 га, 2 из них локализованы на площади 4 174 га и 11 ландшафтных пожаров на общей площади 1 848 га, сообщает информцентр правительства ТО.

За истекшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидировано 3 лесных пожара на площади 26,2 га. Также в прошедшие сутки действовало 23 пожара на общей площади 2476 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 1 308 человек, используется 196 единиц техники.

На тушении природных пожаров продолжается активное применение авиации – используется 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За минувшие сутки произведено 238 сливов воды общим объемом 1513 тонны.

Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.