Природные пожары в Тюменской области действуют на 5714 га

В регионе действует 8 лесных пожаров на площади 4 324 га (2 локализованы) и 11 ландшафтников на 1 390 га, населенным пунктам они не угрожают, сообщает информационный центр правительства ТО.

За истекшие сутки зафиксирован 1 новый лесной пожар и ликвидировано 9 лесных пожаров на площади более 5 083 га. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники.

Для борьбы с огнем применялись 6 вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны.

В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос.