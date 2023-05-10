Якушев заявил, что профилактику пожаров в населенных пунктах нужно вести системно и непрерывно

Профилактика пожаров в населенных пунктах не требует больших финансовых затрат - она требует активизации организационных ресурсов, работы с жителями, с сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями, причем такую работу нужно вести системно и непрерывно, подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещание с главными фединспекторами.

Главной темой стали совещания стали природные пожары в регионах Уральского федерального округа. По словам полпреда, череда серьёзных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий:

Первоочередная задача сейчас – локализовать и ликвидировать действующие пожары. Далее – провести масштабную работу над ошибками и устранить все недоработки, которые были допущены при подготовке к пожароопасному периоду. Прежде всего, это уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населённых пунктах и придомовых территорий от мусора, легковоспламеняющихся строительных материалов, организация минерализованных полос и так далее. Для этой работы не нужны серьёзные финансовые затраты. Она требует активизации организационных ресурсов, работы с жителями, с сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями. Принципиально важно вести такую работу системно и непрерывно. В вопросах пожарной безопасности не бывает мелочей. Нужно добиваться чёткого исполнения всех профилактических требований. Только так мы сможем эффективно противостоять огненной стихии.

По данным на 14:00, в регионах УрФО действуют 83 пожара на площади 113,5 тысячи гектаров, из них локализованы 29 (28 тыс. га). В борьбе с огнём задействованы почти 5 тысяч человек и 776 единиц техники. В Свердловской области действует 62 пожара (100 тыс. га), из них локализованы 20 (23 тыс. га); в Тюменской области - 11 пожаров (4,4 тыс. га), из них локализованы 4 (3 тыс. га). В Курганской области действуют 8 пожаров (7 тыс. га), из них локализованы 3 (630 га); в Челябинской области 2 локализованных пожара (995 га).