ГУ МЧС: природные пожары не представляют угрозы населенным пунктам Тюменской области

В Тюменской области действует 11 лесных пожаров на площади 4408 га, из них 4 лесных пожара локализовано, также действует 4 ландшафтных пожара на площади 745 га. В настоящее время угрозы населенным пунктам и садоводческим обществам данные пожары не представляют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ТО.

В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1500 человек, размещенных людей в ПВР нет.

В тушении природных пожаров участвуют сотрудники МЧС России, противопожарной службы субъекта, лесопожарных формирований и добровольцы, общая численность сил и средств составляет более 1200 человек и 214 единиц техники.

Кроме этого для тушения лесных пожаров применяется и авиация: самолет ИЛ-76 и 4 вертолета. Только за истекшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сливов воды, общим объемом 2571 т.

Для мониторинга местности и профилактической работы с населением ежедневно работает более 100 патрульно-контрольных групп, в составе которых сотрудники государственного пожарного надзора, органов местного самоуправления, полиции и добровольцы.

Для оказания помощи в тушении природных пожаров в Тюменскую область прибыли 3 аэромобильные группировки МЧС России из Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан в количестве: 170 человек 25 единиц техники.

Оренбургские спасатели помогают в ликвидации торфяного и лесных пожаров, действующих в Тобольском и Вайгайском районах вблизи населенных пунктов Малокутаево и Комсомольский, эромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России защищает населенные пункты: д. Булановка и с. Шаблыкино в Ишимском районе, представители Главного управления МЧС России по Республике Татарстан проводят работы по тушению лесного пожара вблизи п. Богандинский Тюменского муниципального района.

В Тюменской области по-прежнему сохраняется повышенный класс пожарной опасности.