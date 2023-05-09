Тюменская область продолжает тушить 17 лесных пожаров

17 лесных пожаров на площади более 2 000 га действуют в Тюменской области по данным на утро 9 мая. За сутки зафиксировано 7 новых лесных пожаров, ликвидировано три на общей площади свыше 384 га.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 43 ландшафтных пожара общей площадью порядка 4 800 га. По состоянию на утро 9 мая действует 9 ландшафтных пожаров на общей площади 777 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 1 757 человек, используется 382 единицы техники. Кроме того, для тушения лесных пожаров в регион прибыли еще 25 специалистов из Архангельской области.

Для тушения природных пожаров применяются 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведен 431 слив воды общим объемом 2 616 тонн.