Аэромобильная группировка МЧС прибыла в в Тюмень из Оренбурга для тушения пожаров

12:32 09 мая 2023
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Аэромобильная группировка из Оренбургской области прибыла в регион. 50 человек и 8 единиц техники будут помогать тушить пожары в Тобольском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Ранее отмечалось, что в регион также направлены аэромобильные группировки из Татарстана и Волжского спасцентра. В целом ожидалось прибытие 170 спасателей и 50 единиц техники. 

Теги: МЧС , пожары
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