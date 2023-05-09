Аэромобильная группировка МЧС прибыла в в Тюмень из Оренбурга для тушения пожаров

Аэромобильная группировка из Оренбургской области прибыла в регион. 50 человек и 8 единиц техники будут помогать тушить пожары в Тобольском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Ранее отмечалось, что в регион также направлены аэромобильные группировки из Татарстана и Волжского спасцентра. В целом ожидалось прибытие 170 спасателей и 50 единиц техники.