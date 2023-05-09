Моор сообщил о самых проблемных точках на карте природных пожаров Тюменской области

Если не повторится шквалистый ветер, как это было 7 мая, то пожарные постепенно смогут укротить стихию. Наша с вами задача – не осложнять им работу. Строго следовать всем противопожарным правилам: не пускать палы, не жечь мусор, не разводить костры и не ходить в лес, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Обстановка с природными пожарами в Тюменской области по-прежнему сложная. Для усиления авиационной группировки из Нефтеюганска сегодня прилетел вертолет Ка-32. За счет двух винтов у этой машины очень высокая маневренность, даже в условиях сильного бокового ветра вертолет может зависать над очагом пожара и более точно сбрасывать воду.

Ночью в Тюмень прибудут еще 25 пожарных-десантников, на этот раз из Архангельска. Утром они приступят к тушению лесного пожара в Вагайском районе. Для защиты населенных пунктов от огня МЧС России привлекает аэромобильные группировки из Оренбургской области, Республики Татарстан и Волжского спасательного центра. Это плюс 170 человек и 25 единиц техники.

Основные силы и средства стянуты к "горячим" точкам: деревням Красный Яр, Криводанова, Речкина, Коняшина, селам Муллаши, Успенка и поселку Богандинский. Оценил, какая работа ведется по ликвидации многочисленных очагов, причем как с воздуха, так и на земле.