В Тюмени набирают добровольцев для разбора завалов на пожарищах и ночного патрулирования

Помощь добровольцев требуется в разборе завалов после пожаров и патрулировании участков в ночное время, сообщает информационный центр правительства ТО.

Для организации этой работы нужна помощь мужчин. Необходимости в сборе гуманитарной помощи нет. Вся информация по работе волонтеров региона размещена в официальных чатах в аВайбере и в "ВКонтакте". Все желающие помогать могут присоединяться к волонтерам и получать всю самую актуальную на данный момент информацию.

Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта “Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) с 09:00 до 21:00, телефон: +7(3452) 68-83-65 (добавочный 120). Координаторы штаба:

8(919) 952- 64-14 Анастасия Баканова;

8 (922) 041-90-36 Татьяна Гайнутдинова.