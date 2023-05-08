В Тюменском районе продолжается тушение пожаров

В Тюменском районе на 10:00 действуют лесные пожары в районе Муллашей, д. Речкина, д. Чаплык. В тушении задействована авиация, пожарная техника, работают пожарные, авиабаза, ДНД, десантники "Ямалспаса". Добровольцы заняты на дотушивании и окарауливании.
В районе Успенки открытого огня нет, ведётся окарауливание.
На контроле ситуация по Салаирскому тракту. Дежурят пожарные и ассенизаторские машины, дружинники, добровольцы. Территорию возгорания проливают, окарауливают.
Начиная с 4 мая, ПВР района приняли 331 человека, из них 188 пенсионеров и 76 детей.
"Сегодня проведём встречи с жильцами пострадавших от огня домов в Богандинском и Каменке. Соберём всю информацию по утраченному имуществу, разъясним меры поддержки", - сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.
В четырёх населенных пунктах района сгорел 21 дом, 11 домов повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, 5 частных объектов экономики.
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