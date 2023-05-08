В Нижнетавдинском районе при тушении пожара погиб один человек, двое травмированы

49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один их них госпитализирован.

Об этом на очередном заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Пожар в районе села Красный Яр локализован.

С 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

В Главном управлении МЧС России по Тюменской области работает телефон доверия для обращений граждан: 8 (3452) 590-549.