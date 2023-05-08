В Тюменской области действует 12 лесных пожаров

08:14 08 мая 2023
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Фото - Владимир Магда, https://t.me/Utair

В Тюменской области действует 12 лесных пожаров, сообщает данные на утро 8 мая  региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

За прошедшие сутки зафиксировано 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га.

В субботу ГУМЧС по ТО сообщало о том, что 7 мая на территории региона ликвидированы 9 ландшафтных  и 3 лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных  и 11 лесных пожаров. 

Фото Владимира Магда из официального Tg-канала авиакомпании Utair, чьи вертолеты задействованы на тушении пожаров. 

Теги: лесные пожары
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