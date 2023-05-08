В Тюменской области действует 12 лесных пожаров

Фото - Владимир Магда, https://t.me/Utair

В Тюменской области действует 12 лесных пожаров, сообщает данные на утро 8 мая региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

За прошедшие сутки зафиксировано 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га.

В субботу ГУМЧС по ТО сообщало о том, что 7 мая на территории региона ликвидированы 9 ландшафтных и 3 лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров.

Фото Владимира Магда из официального Tg-канала авиакомпании Utair, чьи вертолеты задействованы на тушении пожаров.