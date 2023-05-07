Режим ЧС введен на всей территории Тюменской области

Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области с 7 мая 2023 года.

По словам Моора, на тушении природных пожаров задействованы все силы и средства МЧС, противопожарной службы, Авиалесоохраны, дополнительно привлечены 130 профессиональных пожарных-десантников из других регионов, но ситуация пока только усугубляется - шквальный ветер мгновенно разносит огонь по полям, лесам и населенным пунктам. Горят дома.

"В большинстве случаев причинами возгорания по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор. Дорогие друзья, обращаюсь к вам ещё раз. Соблюдайте все противопожарные меры, не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, нельзя разводить открытый огонь на своих дачных участках. А если вы видите, что ваши друзья, родственники, соседи делают это - остановите их, пожалуйста. Только вместе мы сможем победить стихию", - обратился к жителям региона Моор.