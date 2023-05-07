В тюменской авиазоне установлена самая высокая степень пожарной опасности

Фото - информцентра правительства ТО

По данным Тюменского ЦГМС 7 мая 2023 года во второй половине дня, с сохранением в ночные часы 8 мая 2023, на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.





По погодным условиям 7 и 8 мая в Уватской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - IV класс пожарной опасности (высокая степень).

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возникновением природных пожаров, задымлением населенных пунктов, повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, хозпостройки и прочие здания.

"Просим жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать требования особого противопожарного режима: не посещать леса, не сжигать мусор и сухую траву, не использовать открытый огонь, в том числе для приготовления пищи", - отмечают в ГУ МЧС региона.