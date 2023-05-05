в Тюменской области действует 10 лесных пожаров

На 8 утро 5 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства действует 10 лесных пожаров, в том числе 5 локализованных, сообщает деплеса ТО.
За прошедшие сутки зафиксировано 11 новых лесных пожаров, ликвидирован 1 на площади 0,6 га.
🔥 5 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - IV класс пожарной опасности (высокая степень).
По погодным условиям:
🔥 6 мая в Ишимской и Уватской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской - IV класс пожарной опасности (высокая степень).
🔥 7 мая в Уватской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской - IV класс пожарной опасности (высокая степень).
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