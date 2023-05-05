МЧС РФ: пожар в Успенке локализован

03:06 05 мая 2023
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Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 кв.м. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов, повреждены огнем - 13.

Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее Моор сообщил, что, по предварительным данным, от огня пострадало 18 строений, в том числе 8 жилых домов. В селе введен режим ЧС. 

Теги: Александр Моор , МЧС , пожары
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