Более 200 человек продолжают работать на пожаре в Успенке

В селе Успенка Тюменской области продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара. Пожарно-спасательные подразделения осуществляют защиту жилых домов и хозяйственных построек. Работа пожарных осложняется сильным порывистым ветром. К тушению пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.

"Во второй половине дня сегодня произошёл переход от лесного пожара на населённый пункт Успенка из-за сильного порывистого ветра перекинулся на жилой постройки, На этот час горят 13 жилых построек, имеется угроза жилым постройкам, но мы их отстаиваем, на данный период времени основная задача - это отстоять уцелевшие жилые дома и не допустить перехода на лес, который находится непосредственно за двумя улицами", - пояснил ситуацию первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

По данным СУСК по Тюменской области, в селе горят 13 жилых домов с хозпостройками, проводится доследственная проверка по статье о халатности. На месте работают прокурор области и прокурор Тюменского района.

Из села эвакуированы часть жителей 45 постояльцев дома престарелых и 370 детей из психоневрологического дома-интерната.

Жители села Успенка Тюменской области по всем вопросам эвакуации могут обращаться по телефону 8(3452)689-444.

Телефоны горячей линии для обращений граждан:

8 (3452) 590-290 - МЧС.

8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43 - прокуратура.