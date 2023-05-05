Прокуроры взяли на контроль ситуацию в Успенке, начал проверка

Прокуратура Тюменской области организовала проверку в связи с распространением пожара вблизи села Успенка, в результате которого в селе сгорели дома. На место происшествия выехали прокурор Тюменской области Владислав Московских и прокурор Тюменского района Денис Коротаев, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокурор области поручил прокурору Тюменского района провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности в населенном пункте, исполнению органом местного самоуправления требований закона, а также проконтролировать размещение пострадавших граждан, оказание им мер социальной поддержки и помощи в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с утратой домовладений.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Учитывая особый противопожарный режим, в прокуратуре области организована "горячая линия" в целях обеспечения и защиты прав граждан по телефонам 8 (3452) 34-53-54,

27-04-60 и 27-04-43.