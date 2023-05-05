Следком начал проверку по статье о халатности в связи с пожаром в Успенке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).
В результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено 13 жилых домов, хозяйственные постройки, людям причинен значительный материальный ущерб. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется.
В рамках процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.
Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления
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