Глава Тюменского района призвала всех эвакуироваться

21:18 04 мая 2023
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В селе Успенка из-за лесного пожара начался пожар в населённом пункте. Идёт эвакуация жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный. Эвакуированы пожилые постояльцы из Центра временного пребывания (36 человек). Идёт эвакуация детей из психоневрологического интерната.

"Призываем жителей Успенки покинуть свои дома, пока идёт борьба с огнём", - написала Иванова в своем Telegram-канале.

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