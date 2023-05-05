Глава Тюменского района призвала всех эвакуироваться

В селе Успенка из-за лесного пожара начался пожар в населённом пункте. Идёт эвакуация жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный. Эвакуированы пожилые постояльцы из Центра временного пребывания (36 человек). Идёт эвакуация детей из психоневрологического интерната.

"Призываем жителей Успенки покинуть свои дома, пока идёт борьба с огнём", - написала Иванова в своем Telegram-канале.