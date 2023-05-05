Из-за сильного пожара в районе с. Успенка Тюменской области часть жителей эвакуируют

В результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта Успенка Тюменского района произошло возгорание жилых домов.
❗️Населенный пункт Успенка частично эвакуируется.
❗️Эвакуированы социальные учреждения - Успенский дом престарелых и Успенский детский дом.
💬 Директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: "Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации”.
☎️По вопросам эвакуации звонить на номера горячей линии:
8 (3452) 34-53-54,
8 (3452) 27-04-60,
8 (3452) 27-04-43.
🚒На месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и свыше 50 единиц техники.
🚁Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru