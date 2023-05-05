Из-за сильного пожара в районе с. Успенка Тюменской области часть жителей эвакуируют

В результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта Успенка Тюменского района произошло возгорание жилых домов.

❗️Населенный пункт Успенка частично эвакуируется.

❗️Эвакуированы социальные учреждения - Успенский дом престарелых и Успенский детский дом.

💬 Директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович: "Существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта. Поэтому жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации”.

☎️По вопросам эвакуации звонить на номера горячей линии:

8 (3452) 34-53-54,

8 (3452) 27-04-60,

8 (3452) 27-04-43.

🚒На месте работают все подразделения МЧС, подразделения авиалесоохраны и региональной противопожарной службы. В целом - более 120 человек и свыше 50 единиц техники.

🚁Для тушения пожара используются два вертолета с водосливными устройствами.