В Тобольске завели дело по факту гибели ребенка в детсаду

В Тобольске во время утренней прогулки на территории детсада в игровом детском домике обнаружено тело девочки 2019 года рождения без признаков насильственной смерти.

С целью всестороннего исследования обстоятельств трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка. С целью установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела.

Похожий случай произошел в детсаду Тобольского района в сентябре 2022 года, там на утренней прогулке в домике умерла 2-летняя девочка. По делу о халатности в феврале 2023 года суд признал виновной воспитателя, которая не исполняла свои обязанности должным образом, и ограничил ее в свободе на год.