На тюменской трассе из за пожара в фуре оганичили движение

В Абатском районе на км 355 автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ограничено движение. Как сообщает Уралуправтодор, у грузового автомобиля Volvo, который двигался в сторону Тюмени, загорелся полуприцеп, огонь перекинулся на сухую траву. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД Тюменской области.

Сейчас движение частично открыто, автоинспекторы регулируют его вручную. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Полностью движение будет открыто после эвакуации сгоревшего большегруза, сообщает ГИБДД по ТО.