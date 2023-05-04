На тюменской трассе из за пожара в фуре оганичили движение

11:57 04 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Абатском районе на км 355 автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ограничено движение. Как сообщает Уралуправтодор, у грузового автомобиля Volvo, который двигался в сторону Тюмени, загорелся полуприцеп, огонь перекинулся на сухую траву. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД Тюменской области.

Сейчас движение частично открыто, автоинспекторы регулируют его вручную. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Полностью движение будет открыто после эвакуации сгоревшего большегруза, сообщает ГИБДД по ТО.

Теги: пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023