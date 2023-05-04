В тюменском селе за ночь сгорело четыре дома

Четыре дома на одной улице сгорели в селе Салаирка Тюменского района в результате перехода ландшафтного пожара с поймы реки Тура. На утро пожар ликвидирован, все живы, власти уточняют размер нанесённого ущерба, сообщил губернатор Моор в своемTelegram-канале.

По данным ГУМЧС ТО, сообщение о горящих домах поступило 4 мая в 02:46, в 4:16 пожар был локализован на площади около 500 кв.м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 7 человек. В настоящее время пожар ликвидирован. Ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники, из них от МЧС: 65 человек и 21 единица техники.