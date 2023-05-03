В Тюмени ликвидировали утренний пожар у объездной дороги

09:41 03 мая 2023
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Открытое горение сухой травы и растительности на 39 км ТКАД ликвидировано. На месте продолжают работу 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, ландшафтный пожар на объездной дороге возник 3 мая утром. Всего в его тушении было задействовано 20 человек и 5 единиц техники регионального МЧС. Площадь горения сухой растительности составила около 30 га.

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