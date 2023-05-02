В Тюмени снова разгорелся крупный ландшафтный пожар

15:11 02 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сообщение о возгорании сухой травы и растительности в районе деревни Быкова (Тюмень) поступило 2 мая в первом часу дня. На месте работают 7 единиц техники и 24 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Площадь ландшафтного пожара составляет около 45 га, сообщает МЧС ТО.

Предыдущий пожар на днях случился в районе СНТ "Родничок", там площадь возгорания была не менее 40 га. 

Теги: пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023