В Тюменской области пьяный водитель сбил двух девушек

Две 16-летние школьницы вечером в четверг пострадали в ДТП в селе Сосновка Заводоуковского ГО, их сбил пьяный водитель.

ДТП произошло в 21 час. на ул.Центральной села Сосновка. Предварительно, двое подростков шли по обочине дороги, одна девочка по краю проезжей части. Автомобиль "Тойота" сбил двух девочек. Водитель сначала остановился, затем уехал в места ДТП.

Девочки получили тяжелые травмы ног, у одной травма таза, обе пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автомобилиста "по горячим следам". 39-летний местный житель был пьян, показания алкотестера составили 1, 28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом мужчина не имеет, в этом году он уже задерживался пьяным за рулем.

Обстоятельства ДТП выясняются.