Житель Вагая кинул подростку в голову железную трубу

Следователи СК завели уголовное дело на жителя Вагайского района за то, что металлической трубой нанес травму подростку.
По версии следствия, около 23 часов 25 апреля в ходе словесной перепалки 35-летний житель Вагайского района бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего 2007 г.р., она попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Следователями СКР в рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели и очевидцы.
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