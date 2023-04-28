Житель Вагая кинул подростку в голову железную трубу

13:31 28 апреля 2023
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Следователи СК завели уголовное дело на жителя Вагайского района за то, что металлической трубой нанес травму подростку. 

По версии следствия, около 23 часов 25 апреля в ходе словесной перепалки 35-летний житель Вагайского района бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего 2007 г.р., она попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. 

 Следователями СКР в рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели и очевидцы.

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