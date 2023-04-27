Тюменские спасатели примут участие в ликвидации курганских пожаров

Аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тюменской области отправится на помощь в Курганскую область.

"27 апреля после инструктажа группировка в составе 15 человек и 3 единиц техники убудет в Курганскую область", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В деревне Логоушка Курганской области горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 кв.м. и сухая растительность на площади 80 га. Жителей эвакуировали. Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с.