В Тюмени горит крыша жилой пятиэтажки

На пятиэтажном доме №21 по улице Воровского в Тюмени горит кровля, эвакуировано 38 жильцов, спасено 8 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.

"Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области", - сообщает пресс-служба ведомства.