В Тюмени горит крыша жилой пятиэтажки

15:49 26 апреля 2023
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На пятиэтажном доме №21 по улице Воровского в Тюмени горит кровля, эвакуировано 38 жильцов, спасено 8 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области. 

"Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области", - сообщает пресс-служба ведомства. 

Теги: пожары
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