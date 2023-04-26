В Тюмени горит крыша жилой пятиэтажки

На пятиэтажном доме №21 по улице Воровского в Тюмени горит кровля, эвакуировано 38 жильцов, спасено 8 человек, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.
"Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области", - сообщает пресс-служба ведомства.
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