Три пассажира автобуса, который столкнулся с бензовозом, госпитализированы

Фото ГИБДД ТО

Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших при столкновении рейсового автобуса Тобольск-Тюмень с пустым бензовозом "КамАЗ". ДТП произошло вечером 24 апреля на 110-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

"После осмотра мультидисциплинарной бригадой, 8 пациентов направлены на амбулаторное лечение, 2 госпитализированы в профильное отделение ОБ №24 в состоянии средней степени тяжести, 1 пациент санавиацией доставлен в ОКБ №2, в настоящее время находится в профильном отделении в состоянии средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь",- сообщили в депздраве Тюменской области.

По предварительным данным ГИБДД ТО, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса нарушил дистанцию, обстоятельства ДТП еще уточняются. Прокуратура и Следком по данному факту проводят проверки.