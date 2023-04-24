Трое детей-велосипедистов попали в ДТП за выходные дни в Тюмени

Трое детей-велосипедистов пострадали в ДТП в Тюмени в выходные дни, у двух - травмы, сообщает ГИБДД ТО.

9-летний школьник на велосипеде сбит автомобилем "Рено" на улице Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе, он получил травмы.

Во дворе дома на улице Щербакова 9-летний велосипедист сбит автомобилем "Субару". Предварительно, мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта.

15-летний велосипедист сбит автомобилем "Киа" на пешеходном переходе на ул. Мельникайте, он травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.