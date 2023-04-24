Трое детей-велосипедистов попали в ДТП за выходные дни в Тюмени

17:37 24 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Трое детей-велосипедистов пострадали в ДТП в Тюмени в выходные дни, у двух - травмы, сообщает ГИБДД ТО.

9-летний школьник на велосипеде сбит автомобилем "Рено" на улице Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе, он получил травмы.

Во дворе дома на улице Щербакова 9-летний велосипедист сбит автомобилем "Субару". Предварительно, мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта.

15-летний велосипедист сбит автомобилем "Киа" на пешеходном переходе на ул. Мельникайте, он травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023