Тюменца отправили на 9 лет в тюрьму за разбойное ограбление магазина

Ранее судимый 34-летний мужчина в августе 2022 года, угрожая продавцу расправой, забрал из кассы круглосуточного магазина 13,5 тыс. рублей и 4 пачки семечек.

В магазин мужчина пришел не с пустыми руками, а с пневматическим пистолетом, а кассовый аппарат продавец открыла после того, как он сжал ей шею. В течение суток после нападения его задержали и арестовали, а потерпевшей врачи диагностировали перелом щитовидного хряща.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и, "с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", сообщает пресс-служба облпрокуратуры.