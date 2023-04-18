Виновный в возникновении пожара у Велижанского тракта установлен

Ландшафтный пожар у Велижанского тракта в Тюмени 17 апреля возник из-за поджога, виновный установлен и выясняются обстоятельства, сообщил замглавы Петр Вагин на заседании постоянной комиссии по благоустройству в Тюменской гордуме.
По словам Вагина, этот пожар никому не угрожал, ситуация находится под контролем администрации города и служб МЧС.
Поданным УМВД ТО, полицейские задержали 46-летнего мужчину, он пояснил, что обжигал металлические провода на поле. В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить не получилось, и он покинул место возгорания.
В отношении мужчины сотрудниками МЧС составлен административный протокол в пределах компетенции.
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