Виновный в возникновении пожара у Велижанского тракта установлен

Ландшафтный пожар у Велижанского тракта в Тюмени 17 апреля возник из-за поджога, виновный установлен и выясняются обстоятельства, сообщил замглавы Петр Вагин на заседании постоянной комиссии по благоустройству в Тюменской гордуме.

По словам Вагина, этот пожар никому не угрожал, ситуация находится под контролем администрации города и служб МЧС.

Поданным УМВД ТО, полицейские задержали 46-летнего мужчину, он пояснил, что обжигал металлические провода на поле. В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить не получилось, и он покинул место возгорания.

В отношении мужчины сотрудниками МЧС составлен административный протокол в пределах компетенции.