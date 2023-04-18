Пожарные Тюмени ночью следили за ландшафтным пожаром на Велижанском тракте

Пожарные МЧС России дежурили ночью на 8 км Велижанского тракта, где днем 17 апреля загорелась сухостой. На его тушение было привлечено 37 человек и 12 единиц техники, из них 21 человек и 5 единиц техники от МЧС России.

В настоящее время пожар локализован, угрозы жилым домам и социально значимым объектам нет.

Для окарауливания на месте ночью дежурили сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Работы по ликвидации пожара продолжились утром.