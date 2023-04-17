В Тюмени при пожаре погибли муж и жена

10:32 17 апреля 2023
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Ночью 17 апреля при тушении пожара бытового металлического вагончика по улице Комарова в городе Тюмени обнаружены тела 50-летнего мужчины и его супруги без внешних признаков криминальной смерти, сообщает СУСК по ТО.

По факту следственным управлением СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Следователем следственного отдела по Центральному АО г. Тюмень проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Одна из версий возникновения пожара – неисправность электроприборов.

Теги: пожары
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