В Тюмени при пожаре погибли муж и жена

Ночью 17 апреля при тушении пожара бытового металлического вагончика по улице Комарова в городе Тюмени обнаружены тела 50-летнего мужчины и его супруги без внешних признаков криминальной смерти, сообщает СУСК по ТО.

По факту следственным управлением СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Следователем следственного отдела по Центральному АО г. Тюмень проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Одна из версий возникновения пожара – неисправность электроприборов.