Семья из Челябинска попала в ДТП на северной трассе

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 6 ДТП, в них 9 человек получили различные травмы. Три человека, в том числе двое детей пострадали вчера в ДТП в Тобольском районе.

В седьмом часу вечера на 192 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль "Рено Логан" съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным на автомобиле были установлены всесезонные шины, при выборе скорости водитель не учёл погодные и дорожные условия. Семья из 4 человек возвращалась домой, из Нижневартовска в Челябинск. В результате ДТП пассажиры иномарки, 33-летняя мама, еë 5-летняя дочь и 6-летний сын получили различные травмы. Дети перевозились в детских автокреслах. 33-летний глава семейства, управлявший автомобилем, не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.