Медики Тюменской области зафиксировали почти 200 обращений по поводу присасывания клещей

В медицинских организациях Тюменской области с 16 марта зарегистрировано 196 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 51 – дети до 14 лет.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени и Тюменском районе (173), Заводоуковском городском округе (5), Тобольске и Тобольском районе (4), Голышмановском ГО (4) и Сладковском районе (5). Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.