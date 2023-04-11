Медики Тюменской области зафиксировали почти 200 обращений по поводу присасывания клещей

16:38 11 апреля 2023
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В медицинских организациях Тюменской области с 16 марта зарегистрировано 196 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 51 – дети до 14 лет.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в  Тюмени и Тюменском районе (173), Заводоуковском городском округе (5), Тобольске и Тобольском районе (4), Голышмановском ГО (4) и Сладковском районе (5). Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

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