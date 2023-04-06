Трех тюменцев ждут в суде по делу об азартных играх

Три жителя Тюмени предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр, следователи собрали достаточно доказательств их вины и направили дело в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые 1990, 1993, 1988 годов рождения, по инициативе одного из них приобрели 9 электронных игровых терминалов с доступом к интернету, установили их в продуктовых магазинах Тюмени и Тюменского района. В результате преступной деятельности с 1 июня 2021 года по 28 апреля 2022 года фигуранты дела у получили более 1 млн рублей дохода, сообщает СУ СК по ТО.

Преступная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по городу Тюмени. С места происшествия изъяты терминалы.