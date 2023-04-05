Тюменского нарколога отправили в тюрьму за взятку от водителя-нарушителя

Врач Областного наркодиспансера получил в январе 2021 года взятку в 60 тысяч рублей в обмен на "чистую" справку для водителя, задержанного не трезвым за рулем.

"Следователем СКР изучена вся необходимая документация, допрошено 12 человек. Проведена лингвистическая экспертиза. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 - кратной суммы взятки в размере 600 т.р. рублей", - сообщает пресс-служба СУ СК ТО.

Деньги врач получил через двух посредников, уголовные дела по ним и взяткодателю находятся на рассмотрении в суде.