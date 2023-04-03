Двух детей на механических самокатах сбили в Тюмени

Два ребенка, управляющих механическими самокатами, стали участниками ДТП в Тюмени из-за неожиданного появления перед машинами, сообщает ГИБДД.

31 марта во дворе дома 13 по улице Вьюжной "Форд" сбил 10-летнюю девочку. Водитель пояснила, что неожиданно для нее из-за строительного сооружения выехали двое детей на самокатах, мальчик успел проехать, а девочка нет - у нее ушибы и другие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

2 апреля во дворе д. 9 по улице Федюнинского "Ниссан" сбил 7-летнюю самокатчицу. На улице она была с сестрой, водитель ее сбил, когда она неожиданно выехала из-за припаркованных автомобилей Девочка получила травму. Обстоятельства ДТП выясняются.