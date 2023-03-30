Сломавших арку Победы в Тюмени наказали 400 часами отработки

Ленинский районный суд Тюмени наказал 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова к 400 часов обязательных работ.

Они признаны виновными в повреждении расположенных на территории Российской Федерации объектов, посвященных Дням воинской славы России, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов, группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч.2 ст. 243.4 УК РФ).

Подсудимые свою вину признали полностью и после консультации с адвокатами заявили ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

При назначении наказания суд учел удовлетворительные характеристики. Молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности, полностью признали вину, искренне раскаялись в содеянном, приняли исчерпывающие меры к заглаживанию причиненного ущерба.