Тюменца будут судить за 1 млн рублей взяток

В Тюмени перед судом предстанет бывший руководитель группы по контролю газопотребления газовой компании, обвиняемый в получении взяток за сокрытие фактов выявленных в ходе выездной проверки несанкционированных врезок в газопровод, а также за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети.

По версии следствия, преступления совершены с октября 2018 года по февраль 2022 года обвиняемый, общая сумма взяток превысила 1 млн рублей.

"Он обвиняется в совершении 30 коррупционных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично и через посредника за незаконные действия и бездействие), п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки лично и через посредника за незаконные действия и бездействие в крупном размере), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение мелкой взятки)", - сообщает региональный следком.

В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на принадлежащее движимое и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму свыше 5,7 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело передано в Центральный суд Тюмени.