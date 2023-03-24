В Ишиме домработницу обвиняют в краже миллиона рублей

Полиция в Ишиме по сообщению 29 -летнего мужчины о краже 1 млн рублей задержала 23-летнюю девушку, которая выполняла у него по дому хозяйственную работу.



В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" поступило сообщение от мужчины 1994 года рождения. Заявитель сообщил, что у него похитили 1 миллион рублей.

Задержанная свою вину признала. Рассказала, что случайно заметила в шкафу у хозяина дома пакет с деньгами и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, забрала их. На похищенные деньги подозреваемая приобрела три сотовых телефона, бытовую технику, мебель и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело о краже, девушка под подпиской о невыезде, санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы.