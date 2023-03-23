Тюменские подростки открыли на дорогах сезон мотопроисшествий

Первое в этом сезоне в Тюмени ДТП с мотоциклистом произошло 22 марта на улице Избышева, виновником стала невнимательная водитель "Тойоты", а участниками и пострадавшими два подростка, которых она уронила, выезжая с парковки.

Дама "не убедилась с безопасности маневра, произошло столкновение с мотоциклом, на котором ехали двое 16-летних подростков. Водитель и пассажир мотоцикла травмированы. Права управления транспортом несовершеннолетний водитель мотоцикла не имеет. Предварительно, мотоцикл куплен родителями, но ездить они на нем подростку не разрешали. Водитель пояснил, что перегоняли с другом мотоцикл в гараж", сообщает ГИБДД ТО.

Водитель мотоцикла учится в колледже, сегодня там один из руководителей отдела ГИБДД по Тюмени проведет профилактическое мероприятие, ранее в этом учебном заведении подобные встречи уже проводились.

Это второе ДТП с участием мотоциклиста. 17 марта подобная авария случилась в Викуловском районе. В ней участвовал 17-летний мотоциклист, получивший водительское удостоверение в 2022 году.