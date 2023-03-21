Житель Тюмени погиб при пожаре в СНТ "Сирень"

Пожар произошел утром в жилом доме в СНТ "Сирень", погиб мужчина 1957 года рождения, его сын с травмами доставлен в больницу, следователи выясняю обстоятельства произошедшего.

"В СНТ "Сирень" в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. Его сын 1983 года рождения с ожогами доставлен в медицинское учреждение. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели мужчины, опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



ГУМЧС сообщило, что на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 14 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.