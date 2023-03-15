Суд приговорил к 4 годам тюрьмы экс-банкира за хищение 651 млн рублей из банка Тюмени

В Калининском районном суде Тюмени завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Инессы Брандербург, обвиняемой в хищении из Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) в 2018 году 561 млн рублей. Суд назначил ей 4 года тюрьмы, зачитав в срок время пребывания под арестом.

Прения по делу прошли в феврале. Гособвинение просило суд признать ее виновной по п. "а", "б" ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев колонии общего режима. Сегодня подсудимая вступила с последним словом, после перерыва судья огласила приговор.

"Калининский районный суд огласил приговор бывшему зампреду Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессе Брандербург. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Брандербург предстоит солидарно с Горбоносовым, Кузнецовым и Мануиловым вернуть около 545 миллиона рублей, с учётом суммы частично возмещенного ими ущерба", - пишет пресс-служба судов ТО.

В последнем слове обвиняемая заявила, что "более чем кто-либо винит себя в произошедшем", искренне раскаивается в содеянном и просит прощения у всех, кому своим проступком причинила проблемы, неприятности и боль. В обращении к уду она попросила не наказывать ее слишком строго, пообещав жить честно.

Бывшая зампред Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Бранденбург в 2018 году похитила из хранилища банка более 561 миллионов рублей, которые с помощью подельника вынесла в спортивных сумках. Женщину объявили в федеральный розыск. В 2021 году Интерпол задержал ее в Испании, а в июле 2022 года в ходе экстрадиции передал российскому правосудию.